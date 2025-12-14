<!-- wp:paragraph -->\n<p>\u041f\u0440\u043e \u0446\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043e\u043c\u0438\u043b\u0438 \u0443 \u041c\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0457\u0432\u043e\u0431\u043b\u0435\u043d\u0435\u0440\u0433\u043e.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {"id":967338,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/inshe.tv\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/photo_2025-12-14_16-27-19-1024x678.jpg" alt="" class="wp-image-967338"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->