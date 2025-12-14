Президент Володимир Зеленський дорогою до Берліна, де 14-15 грудня мають продовжитись його перемовини з європейськими лідерами та представниками США щодо мирного плану, вже втретє провів пресконференцію через вотсап у чаті ОП для журналістів.

Перш за все він пояснив журналістам на численні питання, що ще не вирішив, хто стане майбутнім головою Офісу президента. Але усі кандидати погоджуються ним стати.

Також президент анонсував візит до Польщі у цю п’ятницю, 19 грудня, на запрошення польської сторони.

А далі мова пішла про перспективи мирних перемовин у Німеччині у найближчі два дні, пише ВВС.

“Я ще не отримав реакції США на наші останні пропозиції до мирного плану. Кілька месиджів чув через перемовну команду. Я буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні. Сьогодні у нас українсько-американський день у Берліні, безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца, ввечері ще буду бачитись з деякими лідерами Європи”, – заявив Володимир Зеленський з літака.

“Мирний план не буде такий, який буде подобатися всім”, – додав Зеленський.

Він каже, що буде багато компромісів в тому чи іншому форматі плану.

“На мій погляд, найголовніше, щоб план був якомога справедливішим передусім для України, тому що Росія почала війну… Важливо, щоб план був таким, щоби після його підписання не було можливості у Росії почати ще одну третю агресію проти українського народу”, – додав Зеленський.

Президент нагадав, що зараз обговорюють три документи.

“Ми обговорюємо не тільки двадцятипунктний мирний план, а також відновлення України, це економічний план для України, і також гарантії безпеки – це безпека для України після закінчення цього цієї війни або після моменту припинення вогню”.

Він наголосив, що сьогодні Україна прагне отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки і Європи. Це мають бути двосторонні гарантії безпеки між Україною та США за аналогією зі статтею 5 НАТО, і гарантії безпеки від європейських колег, а також інших країн – Канади і Японії.

“Ці гарантії безпеки для нас – це можливість, щоби не розпочався ще один прихід російських і це вже компроміс з нашого боку”.

При цьому він наголосив, що ці гарантії безпеки від США мають бути формально підтримані Конгресом, щоб бути юридично закріпленими.

ВВС News Україна запитала у президента, на які поступки під час перемовин може піти Росія.

На що президент відповів, що Україна перебуває в діалозі з американською стороною. “Вони, якщо можна так сказати, представляють російську сторону, тому що вони кажуть про їхні сигнали, вимоги, кроки, готовність або неготовність”.

Зеленський каже, що Україна обговорює з Америкою не тільки двосторонні відносини, а також обговорює реакцію на сигнали “руських”.

“Тому щодо компромісів з російською стороною, у будь-якому випадку, якщо Америка буде тиснути, якщо партнери будуть тиснути, і якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну, то я вважаю, що руські повинні піти на компроміс”, – заявив президент.

Вихід з Донбасу

Багато ЗМІ запитали президента, чи погодиться Україна на певний компроміс щодо Донбасу і можливого виходу звідти Сил оборони України.

Зеленський пояснив, що Україна залишається на позиції “стоїмо там, де стоїмо”. Водночас американці підтримують вільну економічну зону або демілітаризовану зону в Донецькій області.

“На наш сигнал росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу, або вони його все одно окупують. І тут я спілкувався з американцями на цю тему, я казав, що тут багато інсинуацій різного характеру. Наприклад, як з Куп’янська, вони заявили, що вони окупували, і ми в оточенні. І я нещодавно був Куп’янську, показав, хто контролює це місто. Такої дезінформації з боку росіян дуже багато. І тому я давав сигнали нашим колегам зі Сполучених Штатів Америки, що не треба вірити у все, що говорить Росія”, – пояснив президент.

США, за словами Зеленського, запропонували компроміс. “Російська армія не буде заходити на частину нашого сходу, а Збройні сили України вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо, тому що ця економічна зона, хто нею буде керувати?” – заявив Зеленський.

Він додав, що якщо українські війська виходять на 10 кілометрів, то і російські мають так само відійти.

“Тому це питання, в якому поки що немає відповіді, але воно дуже чутливе і дуже гаряче”.

Марафон перемовин

Своєрідний марафон з мирних перемовин триває вже майже місяць з часу, коли 20 листопада стало відомо про новий так званий “мирний план Трампа на 28 пунктів”.

Документ містив надзвичайно невигідні Україні пункти, і з того часу відбуваються постійні перемовини між Україною, європейськими партнерами, США та Росією щодо узгодження документа.

Головна неприйнятна для України річ у плані – це те, що Україну можуть змусити вивести війська і віддати Росії території Донецької області, які Москва не змогла завоювати. Київ принципово проти такої можливості.

З того часу, за даними Володимира Зеленського, пропозиції вдалось значно покращити, а питання територіальних поступок винести за дужки.

Раніше президент України казав, що США очікують підписання угоди до Різдва.

Паралельно з перемовинами Росія намагається штовхнути Україну у повний блекаут – нищить енергетичну та комунальну інфраструктуру цілих міст і областей.