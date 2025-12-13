Національний траст США з охорони історичної спадщини ініціював масштабний судовий позов проти президента Дональда Трампа та його адміністрації з вимогою припинити будівництво бальної зали на території президентської резиденції. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.



Неприбуткова організація стверджує, що чинний президент не має права змінювати історичний вигляд Білого дому без дотримання встановлених процедур перевірки та врахування думки громадськості.

Жоден президент не має законного права зносити частини Білого дому без відповідної перевірки – ні президент Трамп, ні президент Байден, ні хто-небудь інший. І жоден президент не має законного права будувати бальну залу на державній території- йдеться у заяві.



Активісти вимагають негайно призупинити роботи, які вже призвели до знесення Східного крила, поки не будуть отримані необхідні дозволи та проведені обов’язкові консультації з громадськістю.

Представляти інтереси пам’яткоохоронців у суді буде Грег Крейг, який раніше працював юристом у Білому домі за часів адміністрацій Білла Клінтона та Барака Обами.

Окрім президента, відповідачами у справі виступають Міністерство внутрішніх справ, Служба національних парків, Адміністрація загальних служб США, а також керівники цих відомств.