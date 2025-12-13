У ніч на 13 грудня (з 18:00 12 грудня) ворог завдав чергового комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Основний напрямок удару – Одещина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 495-ти засобів повітряного нападу – 30 ракет різних типів та 465 БпЛА різних типів. Серед них:

465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 270 із них – «шахеди»);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків – Тульська, Тамбовська обл. – рф);

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків – ТОТ АР Крим);

5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Курська область, рф);

16 крилатих ракет Калібр (райони пусків – акваторії Чорного та Каспійського морів).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 430 повітряних цілей:

417 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

4 крилаті ракети Іскандер-К;

9 крилатих ракет Калібр.

Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються).