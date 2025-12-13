Під час візиту президентки Молдови Маї Санду на Кіпр її колега Нікос Христодулідіс заявив, що вступ сусідки України до ЄС стане пріоритетом кіпрського головування у Раді ЄС, пише ЛБ.

Політик пообіцяв упродовж шести місяців “зробити все можливе для досягнення суттєвих позитивних результатів, які наблизять Молдову до мети приєднання до Євросоюзу”.

Кіпр розпочне головування у Раді Європейського Союзу 1 січня. Молдова у питанні вступу до ЄС загалом синхронізована з Україною, проте не зустрічає опору з боку Угорщини.