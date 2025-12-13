Кабінет міністрів погодив виділення понад 2,4 млрд гривень на додаткове фінансування доріг та пального для генераторів у прифронтових областях України. Про це напередодні повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, пише Кореспондент.

За її словами, Кабмін виділив додаткові 665,3 млн грн на закупівлю пального для дев’яти прифронтових регіонів. Окрім цього, виділили загалом 1,8 млрд грн з резервного фонду на утримання важливих доріг у прифронтових областях.

“Рішення ухвалили зокрема за численними зверненнями від ЗСУ. Ці дороги забезпечують логістичні, санітарні та гуманітарні потреби – як війська, так і цивільного населення”, – написала Свириденко.

Вона уточнила, що 1,46 млрд грн виділені для Агентства відновлення на дороги державного значення у Харківській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 306 млн грн спрямовуються обласним військовим адміністраціям на дороги місцевого значення у Миколаївській та Херсонській областях.

Свириденко також повідомила, що уряд розподілив 1,6 млрд грн додаткової дотації за IV квартал 2025 року на підтримку місцевих бюджетів, зокрема для бюджетів прифронтових областей.