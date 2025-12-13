Сьогодні у суботу 13 грудня, майже у всіх регіонах України очікується похолодання. Погоду визначатиме антициклон, тож обійдеться без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Як наголосила синоптик, сьогодні вітер буде рвучким, до сильного, на Лівобережжі України. І головне – у більшості областей похолоднішає.

За даними Укргідрометцентру, у більшості областей сьогодні хмарно з проясненнями. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі можливі пориви 15-20 м/с.

Вночі, крім південного заходу, місцями невеликий дощ зі снігом, вдень – без опадів. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці можливий туман.

Температура протягом доби на північному сході та сході країни складе 1-6 градуси морозу, на решті території – від 2 градуси тепла до 3 градуси морозу.

На заході та півдні вдень очікується 1-6 градуси тепла.

У столиці сьогодні буде без опадів і, як зазначила Діденко, “навіть може бути сонечко”. Вдень буде близько нуля градусів.

