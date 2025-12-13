У Групі семи заявили про готовність посилити захист енергетичної інфраструктури України від атак

Координаційна група з енергетичних питань України G7+ заявила про готовність допомогти у посиленні захисту енергетичної інфраструктури України від авіаційних та ракетних атак. Про це інформує УНН з посиланням на заяву співголів групи.

Координаційна група з питань енергетики України G7+ рішуче налаштована посилювати позицію України, підвищуючи її витривалість пасивною та активною протиповітряною обороною української енергетичної інфраструктури – йдеться у заяві.

Країни-члени також запевнили, що постачатимуть Україні необхідне енергетичне обладнання та забезпечать достатні обсяги природного газу й електроенергії на зимовий період.

Крім того, вони взяли на себе зобов’язання сприяти реформуванню енергетичного ринку України та підтримувати підвищення ефективності роботи державних підприємств.