Румунія заявила, що в спа-центрі в північно-західному місті Клуж виявили двох масажисток з проказою. Це перший підтверджений випадок захворювання в країні Європейського Союзу за понад 40 років, повідомляє Reuters.

Міністерство охорони здоров’я додало, що ще двоє людей проходять тестування, а двоє підтверджених випадків – обидва громадяни Індонезії віком 21 та 25 років – отримують лікування.

Міністр охорони здоров’я Александру Рогобете сказав, що клієнтам спа-центру не варто хвилюватися, оскільки для передачі хвороби потрібен тривалий контакт.

Одна з пацієнток нещодавно повернулася з Азії, де вона провела місяць зі своєю матір’ю, яка на той час перебувала в лікарні з тим самим захворюванням, цитує Рогобете державне новинне агентство Agerpres.

Влада закрила спа-центр до завершення розслідування, повідомили представники охорони здоров’я.

За словами міністерства, останній підтверджений випадок прокази в Румунії, також відомої як хвороба Гансена, був виявлений 44 роки тому.

Від ІншеТВ: Проказа – хронічна інфекційна хвороба, спричинена бактерією Mycobacterium leprae, що вражає шкіру, периферичні нерви, слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та очі, але є виліковною при ранньому та правильному лікуванні, хоча й потребує тривалої терапії для запобігання інвалідності та деформацій.

Симптоми лепри

Інкубаційний період лепри триває близько 5 років. У деяких випадках симптоми можуть розвинутися протягом одного року, а в інших — до 20 років.

На ранній стадії інфікування лепрою спостерігаються шкірні зміни. Травми і вторинні інфекції призводять до деформації кисті, втрати пальців і дистальних відділів кінцівок, може розвинутися сліпота. Хворі без отримання специфічного лікування стають людьми з інвалідністю.

Захворювання зазвичай проявляється ураженням шкіри та периферичних нервів. Лепру діагностують при виявленні хоча б однієї з таких основних ознак:

виражена втрата чутливості на блідій (гіпопігментованій) або червоній ділянці шкіри;

потовщений або збільшений периферичний нерв зі втратою чутливості та/або слабкістю м’язів, що іннервуються цим нервом;

наявність кислотостійких бацил у мазку зі шкіри.

Ураження шкіри може бути одиночним або множинним з певною втратою чутливості.

Лепра – це дуже мінливе захворювання, що вражає різних людей по-різному залежно від їхньої імунної відповіді.

Для лікування проти лепри застосовують мультимедикаментозну терапію. Також можуть знадобитися консультації ортопеда, офтальмолога, невропатолога, фізіотерапевта. Вакцини проти лепри не існує.