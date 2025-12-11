ЮНЕСКО визнало італійську кухню нематеріальною культурною спадщиною людства – це вперше визнано кухню цілої нації, раніше організація визнавала лише окремі страви чи кулінарні традиції, пов’язані з певною культурою.

Як пише Condé Nast Traveler, про визнання було оголошено під час асамблеї організації в Нью-Делі.

“Якщо ви обожнюєте відвідувати італійські ресторани, майже щодня готувати пасту та мріяли про подорожі до Італії за будь-якої нагоди, то тепер ваші кулінарні захоплення отримали офіційне підтвердження”, – констатує ЗМІ.

На відміну від попередніх рішень, коли ЮНЕСКО визнавало окремі страви — наприклад, том-ям-кунґ у Таїланді або приготування севиче в Перу — у цьому випадку організація визнала кулінарну традицію Італії у її повноті. У документі підкреслюються ремісничі техніки, спільний характер приготування та споживання їжі, “інтимність стосунків з продуктами, повага до інгредієнтів та моменти, розділені за столом”.

“Ми неймовірно раді з того, що сталося сьогодні”, — каже Маддалена Фоссаті, головна редакторка журналів Condé Nast Traveller Italia та La Cucina Italiana. Саме вона стала рушійною силою у здобутті цього визнання. Ідея з’явилася під час пандемії COVID-19, коли Фоссаті на власні очі побачила, наскільки тісно пов’язані їжа та італійці. Після цього вона звернулася до уряду Італії, який призначив її головою Комітету з просування італійської кухні для визнання ЮНЕСКО.

Зазначається, що делегація працювала над поданням протягом п’яти років. “Цінність італійців проявляється через нашу їжу. Це те, ким ми є. Це справжня історія — для країни, для італійців у всьому світі та для всіх, хто любить італійську кухню”, – розповіла Фоссаті в інтерв’ю з Нью-Делі.

Чим така особлива італійська кухня? Вона славиться своїми свіжими інгредієнтами та класичними стравами, серед яких паста, піца, ризото, лазанья та закуски на кшталт брускет і капрезе; а на десерт — неперевершене тірамісу, а також різноманітні сири та морепродукти.

ІншеТВ пропонує вам спробувати один з рецептів італійської кухні, трошки адаптований під сучасність. Настільки трошки, що той, хто не знатиме цього, не помітить різниці. Отже, вичитаний нами на кулінарному сайті рецепт:

Лінива лазанья

Інгредієнти

на 2 порції

Лаваш круглий – 4 листи

Свинячий фарш – 500 гр.

Цибуля – 1 шт.

Твердий сир – 150 гр.

Томатна пасата (соус) – 200 мл.

Сіль – 5 гр.

Перець чорний мелений – за смаком, приблизно 2 гр.

Інші улюблені спеції.

Шампіньйони – 4 шт.

Помідори чері – 6 шт.

Приготування

Фарш з цибулею тушкувати до готовності, додати сіль, перець, спеції.

Сир натерти на терці.

У форму викласти лаваш, змастити пасатою, викласти фарш, посипати сиром.

Повторити шари, завершити лавашем з пасатою.

Зверху викласти нарізані шампіньйони та чері.

Запікати 20-30 хв при 170°C.