Північній Кореї в терміновому порядку будують три розкішні особняки на території гостьового комплексу Кумсусан у Пхеньяні. Неподалік ведуться роботи над новим цвинтарем та музеєм на згадку про північнокорейських військовослужбовців, які загинули у війні проти України.

Як розповідає NK news, можливо, Пхеньян готується до прийому іноземних лідерів у найближчі місяці. Територія кожного з будинків — близько 13 000 квадратних метрів.

На території комплексу Кумсусан вже є два особняки приблизно такого ж розміру. Їх було побудовано у 2019 році для китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Аналіз супутникових знімків показав, що будівництво ведеться прискореними темпами. Воно почалося наприкінці жовтня 2025 року — з’явився великий робочий табір.

Знімки Planet Labs показують, що до середини листопада були повністю готові фундаменти трьох нових особняків та вже зведено кілька поверхів. Також з’явилися допоміжні споруди. Видання робить висновок, що влада КНДР розглядає проект як пріоритетний та будівництво може бути завершено за кілька місяців.

Супутникові знимки будівництва особняків у Пхеньяні 2 грудня

Хоча Путін є ймовірним кандидатом на проживання в одному з нових особняків, враховуючи зростаючі відносини між двома країнами через війну проти України, дипломатичний протокол передбачає, що їхній наступний саміт має відбутися в Москві, оскільки останній відбувся в державному гостьовому будинку Кумсусан у червні 2024 року.

Вони зустрілися нещодавно в кулуарах військового параду на нейтральній території в Пекіні у вересні минулого року.

Сі також може знову відвідати Пхеньян після зустрічі з Кімом у Пекіні у вересні. Протокол передбачає проведення наступного саміту в Північній Кореї, але незрозуміло, чому Кім прагне побудувати ще один новий особняк для Сі замість того, щоб використовувати існуючий, побудований для нього у 2019 році.

Крім того, нові особняки можуть бути просто для особистого користування Кіма і не пов’язані з жодними конкретними планами саміту.

Після перебування Сі в гостьовому будинку в 2019 році Кім використовував приміщення для розміщення вітчизняних музикантів під час пандемії, а також надав їм розширений доступ для зйомок музичного відео там.

Високопосадовці Росії Сергій Шойгу, Андрій Бєлоусов та Дмитро Медведєв потім використовували гостьовий будинок у вересні та листопаді 2024 року та жовтні 2025 року відповідно. Державні ЗМІ КНДР не завжди розкривають інформацію про проживання високопоставлених іноземних чиновників, а це означає, що список гостей для об’єктів Кумсусану, ймовірно, довший.