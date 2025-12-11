Нижчі ціни не означають дешевий споживчий кошик: показуємо різницю у вартості продуктів та доходах. «Телеграф» порівняв вартість повсякденних товарів у польській Biedronka та українських АТБ, «Сільпо», METRO і EVA.

Що дешевше в Україні:

овочі (картопля у 4–5 разів дешевша), більшість фруктів

Гречка у нас дешевша.

М’ясо та ковбаси місцевого виробництва в Україні дешевші.

Яйця дешевші у нас.

Частина напоїв дешевша.

Побутова хімія (Dove, Rexona та ін.) і Україні дешевша.

Що дешевше в Польщі:

імпортні солодощі та снеки (Pringles, Haribo, панеттоне)

окремі молочні продукти (масло, камамбер)

частина макаронів і соку

деякі засоби гігієни

Загалом: повсякденний кошик в Україні дешевший на 25–40%.

Але — ключовий момент: мінімальна зарплата «на руки» в Польщі ≈ 40 882 грн, в Україні ≈ 6 160 грн.

Тому споживчий кошик для українця у 4–5 разів дорожчий відносно доходу, ніж для поляка — навіть попри нижчі ціни в магазинах.