Нижчі ціни не означають дешевий споживчий кошик: показуємо різницю у вартості продуктів та доходах. «Телеграф» порівняв вартість повсякденних товарів у польській Biedronka та українських АТБ, «Сільпо», METRO і EVA.
Що дешевше в Україні:
овочі (картопля у 4–5 разів дешевша), більшість фруктів
Гречка у нас дешевша.
М’ясо та ковбаси місцевого виробництва в Україні дешевші.
Яйця дешевші у нас.
Частина напоїв дешевша.
Побутова хімія (Dove, Rexona та ін.) і Україні дешевша.
Що дешевше в Польщі:
- імпортні солодощі та снеки (Pringles, Haribo, панеттоне)
- окремі молочні продукти (масло, камамбер)
- частина макаронів і соку
- деякі засоби гігієни
Загалом: повсякденний кошик в Україні дешевший на 25–40%.
Але — ключовий момент: мінімальна зарплата «на руки» в Польщі ≈ 40 882 грн, в Україні ≈ 6 160 грн.
Тому споживчий кошик для українця у 4–5 разів дорожчий відносно доходу, ніж для поляка — навіть попри нижчі ціни в магазинах.