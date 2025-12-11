Трамп розчарований обома сторонами конфлікту та не хоче зустрічей заради зустрічей, заявила речниця Білого дому.

У коментарі ЗМІ Керолайн Левітт заявила, що американський президент хоче дій і щоб війна між Україною та РФ закінчилася, а також додала, що адміністрація Трампа постійно працює, щоб прискорити мир.

– Адміністрація витратила понад 30 годин лише за останні кілька тижнів на зустрічі з росіянами, українцями, європейцями та спілкування з ними.

До речі, вчора Трамп висловився про речницю Білого дому Керолайн Левітт так: “Це гарне обличчя, ці губи, які не зупиняються, ап, ап, ап, ап, як маленький кулемет, вона нічого не боїться! Знаєте, чому? Тому що у нас правильна політика”!

Так і хочеться прокоментувати – “не все так однозначно”).