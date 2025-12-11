Українські греко-католики восени продали за 175 000 доларів храм святого Архистратига Михаїла у Чикаго, збудований у 1960 році. Його прикрасою вважається фреска «Тайна вечеря», створена українсько-американським художником Михайлом Дмитренком.

Про це стало відомо з сайтів продажу нерухомості. На запит hromadske Чиказька єпархія святого Миколая надіслала лист отця Миколи Бурядника, який обіймає посаду Синкела відділу розвитку та стратегічного управління єпархії.

Як розповів отець Микола, новим власником храму стала одна з християнських деномінацій, хоча він не уточнив, яка сама. За його словами, під час продажу церковної нерухомості єпархія доклала «максимум зусиль», щоб зберегти сакральну спадщину.

Зокрема, було вивезено літургійну утвар, ікони та навіть іконостас, який перенесли у нещодавно придбану церкву в Річмонді, що по сусідству із Чикаго.

Однак фреску «Тайна вечеря» авторства українсько-американського художника Михайла Дмитренка не вдалося забрати, оскільки демонтаж технічно призвів би до її повної руйнації, пояснив отець Микола.

Фреска Михайла Дмитренка у вівтарі храмуFacebook / St. Michael Ukrainian Greek-Catholic Church, West Pullman

Подібна ситуація склалася й з вітражами: після технічного аналізу дійшли висновку, що їхнє зняття є практично неможливим без пошкодження як самих вітражів, так і конструкції стін.

Отець Микола зазначив, що храм довелося продати, оскільки до нього перестали приходити парафіяни.

Як повідомили в єпархії, з 2002 по 2023 рік у парафії служив англомовний священник — отець Джон Лукас. Упродовж восьми років на недільні богослужіння приходило у середньому близько десяти людей. А в останні місяці ситуація дійшла до того, що у неділю в храмі молився лише українськомовний священник отець Любомир зі своєю родиною.

Тож з огляду на це миряни та священнослужителі єпархії повідомляли правлячому архієрею — владиці Венедикту, що утримання храму не має практичного сенсу, пояснив отець Микола.

«Ми неодноразово спілкувалися зі священником [отцем Джоном] щодо стану цієї громади. Він щиро визнавав, що не має можливості змінити ситуацію, оскільки люди просто не бажали приходити до церкви», — зізнався синкел єпархії.

Любомир Мандзюк разом з парафіянамиFacebook / Юліян Гайда

Отець Микола додав, що невелика група постійних парафіян не мала фінансової спроможності утримувати парафію, і впродовж майже дванадцяти років єпархія змушена була фінансово підтримувати громаду святого Архистратига Михаїла та її священника. Неодноразово додаткову допомогу надавали й різні благодійні організації Чикаго.

Коли з України до США прибув отець Любомир Мандзюк, який разом з дружиною та дітьми оселився у місті Ґранд-Рапідс, що в сусідньому штаті Мічиган по інший бік однойменного озера, то здалося, що парафію можна врятувати.

Так, отець Любомир з родиною та парафіяни з інших громад відновив будинок поруч із храмом, відремонтував храм та частково полагодив дах. Загалом у це оновлення церковна спільнота інвестувала щонайменше 50 тисяч доларів, повідомили в єпархії.

«До сьогодні ми не маємо повної впевненості, чи це рішення було абсолютно правильним. Можливо, ці кошти доцільніше було б спрямувати на допомогу Україні або на будівництво нових храмів там, де громади реально зростають», — визнав отець Микола.

За його словами, в єпархії тоді сподівалися, що якщо до англомовного священника не приходили англомовні парафіяни, то з появою священника з України зможуть долучитися українськомовні віряни.

У цей період владика Венедикт звернувся з офіційним листом до всіх парафій Чикаго та околиць, відкрито представивши реальний стан справ у громаді святого Архистратига Михаїла.

У цьому листі було чітко наголошувалося, що «у разі подальшої відсутності вірних постане гостре питання закриття парафії, оскільки утримання посілості без живої парафіяльної спільноти є неможливим».

Єпископ Чиказької єпархії владика Венедикт разом із отцем Любомиром у храмі святого Архистратига МихаїлаFacebook / Венедикт Алексійчук

Отець Микола наголосив, що продаж храму святого Архистратига Михаїла для правлячого архієрея Венедикта та членів курії стало «одним із найболючіших і найскладніших рішень, які довелося приймати впродовж останніх років».

Як зазначив священник, храм святого Архистратига Михаїла був символічним для владики Венедикта, адже після прибуття до Чикаго у 2017 році свою першу недільну Літургію він звершив саме там.

«Такою є реальність церковного життя у Сполучених Штатах: ми нерідко купуємо чиїсь храми, які були дорогими та цінними для інших спільнот, і водночас інші громади купують наші церкви», — зауважив отець Микола.

Він пояснив, що «американська реальність» передбачає «постійну мобільність населення». Так, за його словами, українська громада може збудувати храм, а через 20–30 років виявиться, що більшість її членів або ж їхні діти виїхали в зовсім інші місця.

«Так склалося, що в більшості парафій нашої єпархії вірні змушені долати від 10 до 30 миль, щоби дістатися до свого храму. Наприклад, чимало парафіян катедри святого Миколая чи храму святих Володимира і Ольги в Чикаго проживають на значній відстані від своїх церков», — додав синкел.

Водночас отець Миколай розповів, що за межами Чикаго єпархії все ж таки вдалося покращити ситуацію з храмами.

Зокрема, було збудовано новий храм у селищах Палетайн та Річмонд в штаті Іллінойс. Крім того, єпархія відкрила нові місійні громади в Остіні (Техас), Портленді (Орегон), Коді та Каспері (Вайомінг), Келіспелі (Монтана), Орандж Каунті (Каліфорнія), а також відновила місію на Гаваях. У цих місцях українські греко-католики звершують богослужіння у храмах римо-католиків.

Також триває реставрація понад столітньої катедри святого Миколая в Чикаго, а також будується храм у Сан-Дієго (Каліфорнія).

Більше про храм

Церкви святого Архистратига Михаїла збудували у 1960 році у Вест-Пулмані на південному краю Чикаго, але парафія виникла набагато раніше — на початку XX століття. Її заснували вихідці із Галичини.

У різний час при парафії діяли різні українські організації. Серед них — відділи Українського народного союзу, Союзу українок Америки, Товариства Червоного Хреста.

У новозбудованій церкві встановили вітражі та дзвони, імпортовані з Італії. У соціальних мережах стверджувалося , що вартість вітражів може становити від 230 000 до 290 000 доларів.

Крім того, апсиду церкви своєю фрескою прикрасив український маляр-монументаліст Михайло Дмитренко. Він походив з Лохвиці, що на Полтавщині, а в США потрапив після Другої світової війни.

Оголошення про продаж храму, будинку на три спальні поруч та земельної ділянки з’явилося у березні 2025 року. Вартість стартувала від 340 000 доларів. Угоду уклали у листопаді.

Район, в якому розташована церква, зіткнувся з проблемами злочинності. За даними поліції, у 2025 році в 5-му окрузі Чикаго, до якого належить Вест-Пулман, скоїли 30 убивств, 185 сексуальних злочинів, 644 пограбувань та 839 крадіжок зі зломом.