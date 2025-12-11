Про це очільниця уряди Юлія Свириденко повідомила після засідання енергетичного штабу.

-Провели чергове засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств, керівництва енергетичних компаній, регуляторів ринку і народних депутатів.

Заслухала доповіді про стан енергосистеми. Скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту обʼєктів, нарощення генерації і головне — забезпечення людей світлом.

Тримаю на контролі виконання рішення Уряду про перегляд списку критичної інфраструктури. Очікуємо фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА.

Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі.

Доручили усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.

Наша мета — у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними, повідомила Свириденко.