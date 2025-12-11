Документ, ухвалений з огляду на майбутнє 40-річчя аварії, вказує на тривалі серйозні наслідки катастрофи на Чорнобилі, потреби постраждалих громад і територій, а також наголошує на важливості ролі ООН, зокрема Програми розвитку, у короткостроковому та довгостроковому відновленні постраждалих територій.

Українські правки до резолюції включали заміну російськомовної назви «Chernobyl» на україномовну «Chornobyl», висловлювання тривоги у зв’язку з пошкодженнями саркофагу ЧАЕС 14 лютого 2025 року через атаку російського дрону, а також згадку приналежності станції до України, передають Новини.Live.

Резолюція з українськими правками була прийнята 97 голосами «за» при 39 «утрималися». Вісім країн проголосували «проти»: США, Росія, Білорусь, Китай, КНДР, Нікарагуа, Нігер і Куба.

Варто зазначити, що Білорусь внесла на розгляд нові поправки до резолюції, в яких пропонувалося змінити українську назву «Chornobyl» назад на «Chernobyl» і прибрати згадку про належність ЧАЕС до України. Ці пропозиції не зустріли підтримки.