Платники Миколаївщини у складний воєнний час продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Як повідомила у своєму коментарі заступниця начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина, завдяки проведеним заходам у січні – листопаді 2025 року платники податків Миколаївщини перерахували до зведеного бюджету 14,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

За словами посадовиці, податок на доходи фізичних осіб залишається ключовим джерелом наповнення бюджетів усіх рівнів. Завдяки стабільному надходженню ПДФО забезпечується фінансування таких важливих сфер, як освіта, медицина, соціальний захист населення, а також реалізуються інфраструктурні проєкти в громадах.

Слід зазначити, що за основним дохідним джерелом державного бюджету, податком на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 52,6 відс., забезпечено майже 7,8 млрд грн, що на 13,3 відс., або на 919,2 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.

Разом з тим, податок на доходи фізичних осіб є вагомим інструментом формування дохідної частини місцевих бюджетів. У структурі надходжень він займає основні позиції і становить левову частку, а саме 66 відс. наповнень місцевих скарбниць. За 11 місяців поточного року мобілізовано майже 6,8 млрд грн, що становить 118,4 відс. (+ майже 1,1 млрд грн) до рівня січня – листопада минулого року.

Завдяки спільній роботі податківців та бізнес-спільноти краю, податкові платежі надходять до місцевих бюджетів Миколаївщини вчасно та у повному обсязі і дають змогу територіальним громадам використовувати та спрямовувати їх на власний розвиток, – зазначила податківиця.

Крім того, запорукою позитивної динаміки у сплаті ПДФО є проведення заходів з детінізації ринку праці. Зокрема, податківці під час кожної зустрічі з представниками підприємницької діяльності зосереджують увагу на важливості легального працевлаштування та дотримання законодавчих вимог при здійсненні оплати праці.

Фахівчиня зазначила, що у 2025 році ставка ПДФО становить 18 відс. і сплачується вона з доходів, отриманих громадянами у вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами, орендної плати, інвестиційного прибутку та інших доходів, визначених Податковим кодексом України. Роботодавці зобовʼязані виступати податковими агентами – утримувати та перераховувати ПДФО із заробітної плати працівників до бюджету. Фізичні особи, які отримують доходи не від податкових агентів (наприклад, від надання послуг або оренди майна), повинні самостійно подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податок.

З актуальною інформацією щодо сплати податку на доходи фізичних осіб можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у розділі «Онлайн-навчання».

Разом з цим, посадовиця нагадала громадянам про можливість скористатися податковою знижкою. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року можна подавати до 31 грудня 2025 року.

Ольга Купчишина висловила подяку роботодавцям, які виплачують офіційну заробітну плату, сумлінно відраховують відповідні податки і збори до бюджету, і тим самим, підтримують розвиток нашого регіону, дбають про соціальну захищеність громадян! Україна переможе, коли кожен робитиме свій внесок у боротьбу! Разом до перемоги!

Головне управління ДПС у Миколаївській області