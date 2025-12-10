Польща має намір продавати союзникам військове спорядження, перевірене в Україні, та продукцію подвійного призначення, розширюючи експорт і співпрацю з європейськими оборонними гігантами. Про це Bloomberg повідомив генеральний директор Адам Лешкєвіч держкомпанії, пише УНН.

Він зазначив, що державна компанія планує здобути більше закордонних контрактів на свою техніку — зокрема переносні системи ППО та гаубиці, які вже були перевірені у бойових умовах в Україні. Він також бачить можливості для розширення продажів за межі польської армії, зокрема продажу продукції подвійного призначення приватному сектору.

Цей крок відбувається на тлі того, як Європейський Союз виділяє фінансування для оновлення оборонної промисловості через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Польські оборонні компанії здебільшого не могли задовольнити внутрішній попит, оскільки країна з 2022 року подвоїла оборонний бюджет до майже 5% ВВП.

Програма озброєнь ЄС на €150 млрд ($175 млрд) має змінити цю ситуацію, особливо оскільки план “надає пріоритет” фінансуванню проектів на основі пан’європейської співпраці, зазначив Лешкєвіч. Така модель допоможе PGZ здобути нові знання та брати участь у нових транскордонних проектах.

Співпраця між європейськими оборонними компаніями відсутня вже багато років. Сьогодні ми шукаємо партнерів, щоб щось навчитися, або придбати, або спільно виготовляти продукцію на основі нових технологій- сказав Лешкєвіч у інтерв’ю в Брюсселі.

PGZ, яка об’єднує 70 компаній і працевлаштовує 22 000 людей, прагне підвищити свій міжнародний профіль у той час, коли Польща стане найбільшим бенефіціаром програми озброєнь ЄС, відомої під абревіатурою SAFE.

Ініціатива передбачає строгі “купуй європейське” обмеження, що дозволяють членам купувати нове військове обладнання, хоча вона була затьмарена суперечками щодо того, як на неї можуть претендувати країни, що не входять до ЄС, зокрема Великобританія, повідомляв раніше Bloomberg. SAFE також дозволяє учасникам відновлювати місцеві оборонні промисловості.

PGZ, розташована в Радомі, Польща, прагне зміцнити бюджет на дослідження та розробки та укласти більше партнерств із європейськими колегами, повідомив Лешкєвіч. Компанія вже співпрацює з Thales і британською Babcock International Group Plc над фрегатами, з BAE Systems над боєприпасами та з Rheinmetall над виробництвом бронетехніки.

Продажі PGZ минулого року зросли на 36% до 13,9 млрд злотих ($3,8 млрд), тоді як чистий прибуток зріс на 92% до 1,7 млрд злотих. Лешкєвіч зазначив, що його мета — щоб третина доходів надходила від експорту та продукції подвійного призначення, при цьому експорт мав би становити чверть продажів. Наразі ці категорії разом забезпечують менше 20% доходів, зазначив він.