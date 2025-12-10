«Миколаївобленерго» опублікувало попередній прогноз по застосуванню ГПВ на четвер, 11 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 – 05:00; 08:30 – 15:30; 19:00 – 00:00;

1.2 – 00:00 – 01:30; 05:00 – 08:30; 12:00 – 19:00;

2.1 – 00:00 – 01:30; 05:00 – 12:00; 15:30 – 22:30;

2.2 – 01:30 – 05:00; 08:30 – 15:30; 19:00 – 00:00;

3.1 – 08:30 – 15:30; 19:00 – 22:30;

3.2 – 05:00 – 12:00; 15:30 – 22:30;

4.1 – 00:00 – 01:30; 06:30 – 12:00; 15:30 – 22:30;

4.2 – 00:00 – 01:30; 05:00 – 08:30; 12:00 – 19:00; 22:30 – 00:00;

5.1 – 01:30 – 08:30; 12:00 – 19:00; 22:30 – 00:00;

5.2 – 00:00 – 05:00; 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:30; 22:30 – 00:00;

6.1 – 01:30 – 05:00; 08:30 – 15:30; 19:00 – 00:00;

6.2 – 01:30 – 08:30; 12:00 – 19:00.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/