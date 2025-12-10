Адміністрація США пропонує запровадити нове жорстке правило для іноземних відвідувачів, які в’їжджають до країни за Програмою безвізового в’їзду: надання історії своїх соціальних мереж за останні п’ять років у рамках посиленої перевірки, що викликає занепокоєння на тлі прогнозованого падіння кількості іноземних туристів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ), опублікованому в середу, передає Bloomberg, пише УНН.

Митна та прикордонна служба США планує додати соціальні мережі як обов’язковий елемент даних у рамках процесу перевірки мандрівників, які користуються електронною системою ESTA, що охоплює громадян приблизно 40 країн, включаючи Австралію, Німеччину, Японію та Велику Британію, які можуть перебувати в США до 90 днів без візи.

Цей план із серії заходів адміністрації Трампа, спрямованих на обмеження в’їзду, включаючи заплановану заборону на в’їзд до близько 30 країн, оголошену після розстрілу двох бійців Національної гвардії у Вашингтоні. Федеральна влада ідентифікувала підозрюваного як громадянина Афганістану, який прибув до США у 2021 році, і президент Дональд Трамп та його союзники використали цей випадок для наполягання на жорсткіших обмеженнях для мігрантів, вимагаючи “назавжди” призупинити міграцію з “усіх країн третього світу”.

Раніше Державний департамент уже розширив вимоги щодо перевірки соціальних мереж для віз H-1B для висококваліфікованих працівників, закликаючи заявників та їхніх утриманців “налаштувати налаштування конфіденційності у всіх своїх профілях у соціальних мережах на “публічні””, а також наказав переглянути присутність заявників на студентські візи в соціальних мережах.

Запровадження нових обмежень відбувається на тлі різкого скорочення кількості іноземних відвідувачів та витрат туристів у США. Дані за травень свідчать про те, що країна втратить 12,5 мільярда доларів доходів від подорожей у 2025 році, а витрати відвідувачів, за оцінками, до кінця року впадуть до менш ніж 169 мільярдів доларів.