Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей. Частину споживачів відключать від критичної інфраструктури.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, постійні російські обстріли пошкодили обʼєкти генерації, мережі та системи передачі і зумовили складну ситуацію в енергосистемі.

“Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів”, – зазначила Свириденко.

Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним.

За її словами, з переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів у сьогоднішніх умовах енергозабезпечення. Вивільнені обсяги електричної енергії будуть спрямовані для побутових споживачів.

Також уряд доручив обласним військовим адміністраціям (ОВА), органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії.

Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці.

“В​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією”, – зазначила Свириденко.

Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всі ОВА мають забезпечити повне функціонування об’єктів розподіленої генерації — газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

Усі технічні проблеми, які заважають передачі електрики в мережу, мають бути усунені оперативно.

Крім того, уряд дозволив імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше. Це має зменшити навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години.