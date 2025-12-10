Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом, пише Iнтерфакс.

Засідання Ради безпеки ООН відбулося у вiвторок, 9 грудня з приводу посилення обстрілів цивільного населення та інфраструктури України військами РФ.

Russia still wants Ukraine to capitulate. So here is my message to Moscow at this UN Security Council meeting: «Дырку от бублика получите, а не Украину!”

All you’ll get is just an empty hole of a bagel pic.twitter.com/gS7EmajYF7 — Andrii Melnyk (@MelnykAndrij) December 9, 2025

“Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала. Але ось моя відповідь: дірку від бублика отримаєте, а не Україну!”, – звернувся Мельник до представників РФ, перефразувавши загальновідому на пострадянському просторі цитату з кінофільму. Її він промовив англійською і російською.

Небензя перед тим заявив, що все одно РФ досягне своїх цілей “СВО”, а Путін вчора знову маньячив про те, що Донбас – “ісконно русские земли”.