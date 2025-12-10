У Сумах поранені шестеро дітей через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослої людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

Шестеро дітей, наймолодшому з яких 13 років, постраждали: травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого.

П’ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина – на амбулаторному лікуванні. Загрози їхньому життю немає, зазначив голова ОВА.

За його словами, правоохоронці спрацювали оперативно: підозрюваного затримано. Далі – робота слідства і невідворотне покарання, наголосив Олег Григоров.

“Будь-яка легковажність зі зброєю має наслідки. І сьогодні ці наслідки торкнулися дітей, – ідеться у дописі голови ОВА. – Такі дії мають отримати жорстку правову оцінку”.

Подробиць надзвичайної події та обставин, за яких діти отримали травми, він не навів.