Із 8 грудня 2025 року Державна служба статистики України відновлює проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств). Після чотирирічної перерви держава повертається до системного збору даних про життя населення, необхідних для ухвалення рішень у соціальній, економічній та демографічній політиках.

Відновлення опитувань населення стало можливим завдяки змінам до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Це рішення дозволило відновити подання статистичної звітності та проведення вибіркових обстежень населення.

Держстат розпочинає проведення обстеження бюджетів домогосподарств, однією зі складових якого є опитування щодо стану здоров’я населення за методологією Європейського Союзу. Такий формат забезпечує порівнюваність показників з іншими європейськими країнами та відповідає євроінтеграційним зобов’язанням України.

Мета опитувань – отримати об’єктивну інформацію про те, як живуть українські родини сьогодні: які мають умови проживання, потреби та доступ до послуг, на що витрачають кошти, а також як війна вплинула на їхній добробут і стан здоров’я.

Зібрані дані дадуть змогу уряду та громадам ефективніше планувати соціальні програми й підтримку родин, а міжнародним партнерам – коректно оцінювати потреби населення при формуванні програм допомоги. Отримана інформація буде використана для аналізу рівня життя населення та структури витрат на товари і послуги, оцінки ефективності державних і регіональних програм підтримки, розрахунку індексу споживчих цін, показників продовольчої безпеки, гендерної статистики та індикаторів Цілей сталого розвитку ООН.

До вибірки включено близько 11 тисяч домогосподарств у 22 регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій). Кожне домогосподарство, відібране для опитування, є унікальним, важливим для обстеження й не може бути замінене іншим.

До випадково відібраних домогосподарств завітає офіційний працівник органу державної статистики – фахівець з інтерв’ювання, який пред’явить службове посвідчення та документ, що підтверджує його особу.

Із грудня 2025 по січень 2026 року відбудеться основне опитування (інтерв’ю), під час якого буде зібрана інформація щодо загальної характеристики домогосподарств (склад, умови проживання тощо) та їх членів (вік, освіта, професія тощо). Упродовж 2026 року із цими ж родинами буде проведено чотири квартальні інтерв’ю. Перед ними респонденти вестимуть короткі щоденники витрат, що дасть можливість отримати більш точну картину структури споживання.

Для участі можна обрати один із трьох способів: особисте інтерв’ю під час візиту фахівця з інтерв’ювання, телефонне опитування або самостійне заповнення онлайн-анкети на порталі stat.gov.ua.

Участь в опитуванні є добровільною, а конфіденційність відповідей – гарантованою. Отримані дані знеособлюються та не містять персональних ідентифікаторів. Жодних банківських реквізитів, паролів або сум на рахунках не запитують. Результати не використовуються для перевірок чи оподаткування. Усі інтерв’юери діють відповідно до Закону України «Про офіційну статистику».

Арсен Макарчук, Голова Держстату:

«Відновлення опитувань населення – це важливий крок до кращого розуміння, як живуть українці сьогодні. Ми повертаємося до системної професійної роботи і використовуємо сучасні європейські методи збору даних. Цінність проведення цього опитування в тому, що саме щирі відповіді на запитання допомагають відтворити якісну картину життя людей і країни».