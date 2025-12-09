Зафіксовано щонайменше 53 із 67 працівників ЗМІ, вбитих між 1 грудня 2024 року та 1 грудня 2025 року. Вони стали жертвами воєн або злочинних мереж. Про це йдеться у щорічному звіті про свободу преси, опублікованому організацією Репортери без кордонів (RSF) 9 грудня, пише Кореспондент.

Зпзначається, що найбільше журналістів було вбито за останній рік у Газі – 43%. Мексика залишається другою найнебезпечнішою країною у світі, де загинули дев’ять медіафахівців.

“Велика кількість загиблих медіафахівців жахлива. Це результат систематичного насильства, яке вчиняють армії, ополчення та злочинні мережі… Ми більше не можемо терпіти це насильство і повинні закликати уряди всього світу переглянути свою політику та вжити заходів. Коли ті, хто пише критичні матеріали, бояться за свою свободу або навіть своє життя, на карту поставлена ​​демократія в усьому світі”, – зазначила виконавчий директор RSF Аня Остерхаус.

Наразі 503 журналісти перебувають у в’язницях у 62 країнах світу. Станом на 1 грудня 2025 року 135 журналістів у 37 країнах вважаються зниклими безвісти у всьому світі – деякі з них понад три десятиліття тому. Більшість медіафахівців залишаються ув’язненими в Китаї (121), далі йдуть Росія (48) та М’янма (47).

Росія також утримує більше іноземних журналістів, ніж будь-яка інша країна, а саме 26 українців.

За даними Репортерів без кордонів, Сирія – країна з найбільшою кількістю медіафахівців із невідомою долею: понад чверть усіх зниклих безвісти журналістів у світі зникли саме там. Вони були ув’язнені за часів Асада, але після революції та відкриття в’язниць їх не вдалося знайти. Загалом 75% зниклих безвісти журналістів припадає на Близький Схід та Латинську Америку.

Також оприлюднений рейтинг свободи преси. Зазначається, що світовий стан свободи преси перебуває на історично низькому рівні.

У 90 зі 180 країн, що брали участь у дослідженні, ситуація для працівників ЗМІ є складною або дуже серйозною. Окрім нестабільної ситуації з безпекою та зростаючого авторитаризму, головною причиною цього є економічний тиск.

Найкраще ЗМІ почуваються у країнах Північної Європи – Норвегії, Естонії, Нідерландах, Швеції та Фінляндії. Україна посідає 62-ге місце, США – на 57-му, лише на 5 позицій вище. Білорусь – на 166-му, Росія – на 171-му.

Звіт стосується не лише професійних журналістів, а й працівників ЗМІ, таких як оператори та звукорежисери, а також громадянських журналістів, які відіграють вирішальну роль у дослідженні та поширенні відповідної інформації, особливо в країнах з авторитарними режимами та в зонах бойових дій. Щорічний звіт включає лише ті випадки, в яких Репортери без кордонів після ретельного вивчення переконані, що перелічені випадки стосуються жертв насильства, нападів або утисків, безпосередньо пов’язаних з журналістською діяльністю.