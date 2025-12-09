Європейський Союз розпочав розслідування стосовно Google, щоб з’ясувати, чи не зловживала компанія своїм домінуючим становищем, використовуючи власні інструменти штучного інтелекту для витіснення конкурентів. Про це йдеться на сайті Європейської комісії, пише УНН.

Розслідування, зокрема, перевірить, чи не спотворює Google конкуренцію, нав’язуючи видавцям і творцям контенту несправедливі умови, або надаючи собі привілейований доступ до такого контенту, що ставить розробників конкурентних моделей ШІ у невигідне становище.

Google, зі штаб-квартирою у США, є транснаціональною технологічною компанією, що спеціалізується на інтернет-послугах та продуктах, включно з технологіями онлайн-реклами, пошуком, хмарними обчисленнями, програмним забезпеченням, апаратним забезпеченням та ШІ- йдеться у повідомленні.

Комісія занепокоєна тим, що Google міг використовувати:

Контент веб-видань для надання сервісів із генеративним ШІ («AI Overviews» та «AI Mode») на сторінках результатів пошуку без відповідної компенсації видавцям та без надання їм можливості відмовитися від такого використання їхнього контенту. AI Overviews показує згенеровані ШІ підсумки у відповідь відповідь на пошуковий запит користувача над органічними результатами, тоді як AI Mode — це вкладка пошуку, схожа на чат-бота, що відповідає на запити користувачів у розмовному стилі. Комісія розслідуватиме, у якій мірі створення AI Overviews та AI Mode Google базується на контенті веб-видань без відповідної компенсації та без можливості для видавців відмовитися від використання їхнього контенту без втрати доступу до Google Search. Багато видавців залежать від Google Search для трафіку користувачів і не хочуть ризикувати його втратою.



Відео та інший контент, завантажений на YouTube, для навчання генеративних моделей ШІ Google без відповідної компенсації творцям і без можливості відмовитися від такого використання їхнього контенту. Творці контенту, які завантажують відео на YouTube, зобов’язані надати Google дозвіл на використання їхніх даних для різних цілей, включно з навчанням генеративних моделей ШІ. Google не платить творцям за їхній контент і не дозволяє завантажувати контент на YouTube без надання Google права його використовувати. У той же час конкуренти-розробники ШІ не можуть використовувати контент YouTube для навчання власних моделей через політику платформи.

Якщо ці практики будуть доведені, вони можуть порушувати правила конкуренції ЄС, що забороняють зловживання домінуючим становищем (стаття 102 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЕС)) та статтю 54 Угоди про Європейську економічну зону (EEA)- додали в ЄС.

Комісія тепер проведе всебічне розслідування в пріоритетному порядку. Відкриття формального розслідування не передбачає заздалегідь його результату.