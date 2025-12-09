Цього року за отриманням зимової підтримки у розмірі тисячі гривень звернулося більше українців ніж торік – 15 мільйонів 860 тисяч осіб. Як повідомила заступниця міністра соціальної політики України Тетяна Кірієнко, прийом заявок ще триває, передає кореспондент УНН.

Пакет програми “Зимової підтримки” складається з таких двох напрямків: це підтримка для самих вразливих верств населення – виплата у розмірі 6500 гривень, і це зимова допомога у розмірі тисячі гривень – це підтримка для більш широкої категорії, її можуть отримати абсолютно всі і діти і дорослі, які проживають в Україні. Якщо ми будемо говорити про “зимову тисячу”, то сьогодні маю свіжі цифри – ми вже маємо 15 мільйонів 860 тисяч заяв. Це достатньо велика кількість заявок, і якщо брати минулий рік, то ми вже бачимо, що ця цифра (кількість заяв – ред.) зросла. Було 14 мільйонів – повідомила Кірієнко.

Заступниця міністра соцполітики нагадала, що заявку на отримання “зимової тисячі” можна подати до 24 грудня.

Ми очікуємо ще заяв. Хочу всіх запевнити – коштів вистачить, всі заявки будуть виконані і всі отримають свою зимову підтримку. На допомогу передбачену вразливим верствам населення у розмірі 6500 грн, вже подано 342 тисячі заявок. 6 грудня вже почалися виплати за цією програмою. І на сьогоднішній день за цією програмою вже виплачено 117 млн 200 тис. гривень. Подання заявок на отримання цієї допомоги триває до 17 грудня – заявила чиновниця.