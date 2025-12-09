У вівторок, 9 грудня, магнітна буря значно посилилася. Збурення сягнуло червоного рівня та буде відповідати К-індексу 6.7.

Про це свідчать дані meteoagent.

Очікується, що спрямований на Землю корональний викид маси , пов’язаний зі спалахом класу M, відбудеться на початку 9 грудня. Очікується значне посилення геомагнітної активності з високою ймовірністю інтервалів STORM G3.

Магнітна буря 9 грудня. Фото: meteoagent.

Як зменшити вплив магнітних бур на свій організм? Пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю; віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені; більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі; нормалізуйте сон; намагайтеся менше нервувати.