Житловий будинок пошкоджено в Чебоксарах в результаті атаки БПЛА. Від атакованого будинку до оборонного підприємства «ВНИИР-Прогресс» — близько 450 метрів, повідомляє ASTRA

У ніч на 9 грудня жителі столиці Чувашії міста Чебоксар повідомили про численні вибухи. Губернатор стверджує, що є постраждалі.

Від пошкодженого будинку до АТ «ВНИИР-Прогресс» близько 450 метрів, за цією ж адресою розташована Філія ПАТ «Россети Волга» – «Чувашэнерго».

Раніше підприємство атакували ЗСУ у ніч на 26 листопада. За даними Генштаба ВСУ, завод «ВНИИР-Прогресс» займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів і антен для систем Glonass, GPS і Galileo модулів типу «Комета», які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також в ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр» і модулях УМПК для авіабомб.