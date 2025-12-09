Лимони часто псуються швидше, ніж ми встигаємо їх використати: то покриваються пліснявою, то втрачають соковитість і стають зморщеними. Але є трюк, який допомагає зберігати лимони так, що лимони не пліснявіють і не всихають.

Для цього Добрі новини пропонують використовувати банку з водою.

У холодильнику вони висихають, у фруктовій тарілці — псуються від вологості. Але є простий спосіб, який дозволяє тримати їх свіжими тижнями. Це зберігання лимонів у банці з холодною водою — метод, який давно використовують кухарі та господині, але знають про нього не всі.

Як працює трюк із банкою

Лимони вбирають вологу з повітря, а коли її не вистачає, швидко пересихають. Вода у банці підтримує оптимальний рівень вологості, не дає шкірці твердіти й захищає від утворення плісняви. Фактично, лимони перебувають у “мікрокліматі”, де вони залишаються свіжими, соковитими та яскравими.

Що потрібно зробити

Підберіть чисту скляну банку з кришкою, краще літрову або більшу.

Вимийте та висушіть лимони. Важливо видалити краплі води на шкірці — саме вони найчастіше провокують плісняву.

Складіть лимони в банку цілком. Не розрізайте їх і не наколюйте.

Залийте холодною водою до самого верху. Лимони повинні бути повністю занурені.

Закрийте кришкою й поставте у холодильник.

Господині сказали спосіб зберігання лимонів

Скільки часу можуть зберігатися

У такому вигляді лимони спокійно тримаються до місяця, не втрачаючи смаку та соковитості. Якщо воду міняти кожні 3–4 дні, свіжість зберігається ще довше.

Корисні поради

Якщо лимон уже розрізаний, зберігайте його окремо — зріз можна накрити харчовою плівкою. Не кладіть у банку лимони з темними плямами — вони зіпсують воду. Для аромату можна додати кілька листочків м’яти, але це необов’язково.

Зберігання лимонів у воді — простий, але дуже ефективний трюк. Завдяки звичайній скляній банці вони залишаються свіжими та соковитими значно довше. Ідеальний спосіб для тих, хто купує лимони про запас або часто використовує їх у кулінарії.