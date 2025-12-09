Польща отримала тимчасове звільнення від механізму переселення мігрантів Європейського Союзу, підтвердили міністри внутрішніх справ ЄС на зустрічі в Брюсселі в понеділок, повідомляє кореспондент Польського радіо.

Звільнення також поширюється на Австрію, Хорватію, Чеську Республіку та Естонію, які аналогічно звернулися з проханням про звільнення від так званого «пулу солідарності».

У випадку Польщі міністри посилалися на високі витрати на захист східного кордону з Білоруссю, а також на прийняття країною великої кількості біженців з України через війну.

Згідно з пактом ЄС, держави-члени повинні або приймати мігрантів з країн, які стикаються зі сплеском прибуття, або платити 20 000 євро за кожну особу, яку вони не приймають.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський привітав це рішення, заявивши, що воно відповідає обіцянкам уряду.

«Ми виконали те, що обіцяли. Ми сказали, що не прийматимемо жодних біженців за цим механізмом і не виплачуватимемо жодної компенсації, тож це хороший день», – сказав він.

Політик додав, що механізм визнає Польщу країною, що перебуває під міграційним тиском, за підтримку України, і очікує, що ця домовленість залишатиметься чинною протягом багатьох років.

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, У Польщі визнали – надходження до бюджету від біженців з України значно перевищують витрати на їхню підтримку