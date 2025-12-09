Нову стратегію національної безпеки адміністрації президента США Дональда Трампа погано оцінили в Європі. Однак, цим цікавим документом США спробували реалізувати дуже амбітне завдання. А саме – переосмислити національну безпеку з точки зору цивілізації.

Про це пише Financial Times, передає Уніан.

Автори нагадали, що традиційні підходи до національної безпеки зосереджені на військових та економічних імперативах. Нова стратегія лише побічно згадує ці питання.

Набагато більш енергійним та інноваційним документ стає, коли мова заходить про цивілізаційні питання. У визначенні цивілізації, даному адміністрацією, явно присутній сильний расовий елемент, навіть якщо він і не сформульований прямо. Першим пріоритетом політики, зазначеним у документі, є припинення “масової міграції”. Стратегія наполягає: “Ми повинні захистити нашу країну від вторгнення неконтрольованої міграції”.

Ця ідея потім поширюється через Атлантику на Європу. Саме це лежить в основі спірного твердження стратегії про те, що Європа перебуває на межі “цивілізаційного зникнення”:

“У стратегічному документі стверджується, що “більш ніж імовірно, що протягом кількох десятиліть, найпізніше, деякі члени НАТО стануть переважно неєвропейськими”.

Автори пишуть, що це твердження нагадує те, що психологи іноді називають “проекцією”. А насправді, згідно з даними перепису населення, саме США до 2045 року стануть країною, де “більшість населення становитиме небіле населення”. За поточних тенденцій, Великій Британії та Німеччині знадобиться ще кілька десятиліть, щоб перетнути аналогічний поріг. Проте, щоб запобігти “зникненню цивілізації” в Європі, адміністрація Трампа пропонує: “культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи в європейських країнах”. Це явно означає підтримку націоналістичних, антиімміграційних партій, таких як “Альтернатива для Німеччини”, “Національний фронт” у Франції та “Реформа” у Великій Британії.

“Звідки взявся цей цивілізаційний поворот в американській зовнішній політиці? Найвпливовішим автором стратегії вважається Майкл Антон, який донедавна був директором із планування політики в Державному департаменті. Раніше Антон прославився як автор статті 2016 року під назвою “Вибори рейсу 93”. У ній стверджувалося, що запобігання обранню Гілларі Клінтон було питанням національного виживання для США, яким необхідно було обрати Трампа, щоб запобігти “нескінченному припливу іноземців із третього світу”. У 2016 році він стверджував, що терпимість до масової імміграції є ознакою “цивілізації, яка хоче померти”. Звучить знайомо?”, – йдеться у статті.

Ставлення до стратегії в Європі

Автори розмірковують, наскільки серйозно європейці мають ставитися до таких тез. Нагадують, що вироблено три основні підходи. Згідно з першим, більшість національних безпекових стратегій є безглуздою нісенітницею, яку ретельно вивчають в аналітичних центрах, але яка має мало стосунку до реального світу.

Другий погляд полягає в тому, що все це є частиною зусиль США з чинення сильного тиску на ЄС, щоб він підкорився з питань, які дійсно хвилюють адміністрацію Трампа. Це питання укладення мирної угоди з Росією та припинення європейських спроб регулювати американські технологічні компанії.

Автори нагадали про пост заступника держсекретаря США Крістофера Ландау, який звинуватив європейських союзників Америки в “цивілізаційному самогубстві”. Ландау припустив, що США більше не можуть “прикидатися, що ми є партнерами” країн ЄС, які приймають політику, “абсолютно несумісну” з американськими інтересами. До переліку політики, яку він перерахував, увійшли ймовірна “цензура”, а також “кліматичний фанатизм”.

“Це звучить як ледь завуальована погроза: відмовтеся від політики ЄС, яка не подобається адміністрації Трампа, або США переглянуть свою підтримку НАТО”, – пишуть автори.

Формулювання Стратегії в поєднанні з погрозами Ландау можуть також підтримати третє, ще більш радикальне тлумачення. Адміністрація заперечує не тільки проти окремих політичних заходів ЄС, а й проти самого існування ЄС, “який зображається як “глобалістський” проєкт, ворожий американським інтересам”.

“Якщо слідувати цій лінії мислення до логічного завершення, то США можуть відокремитися від НАТО, відвернутися від нинішніх європейських урядів і назавжди зблизитися з Росією. Прес-секретар Володимира Путіна вже високо оцінив стратегію і заявив, що вона відповідає позиції Кремля. Близькі до Путіна росіяни використовували X для підтримки заяви адміністрації Трампа про те, що свобода слова в Європі перебуває під загрозою”, – додали автори.

Вони роблять висновок, що наразі триває боротьба між двома різними версіями Заходу, яка протиставляє США і Європу одна одній:

“Погляд адміністрації Трампа на “західну цивілізацію” ґрунтується на расі, християнстві та націоналізмі. Європейська версія – це ліберальний погляд, заснований на демократії, правах людини і верховенстві закону, включно з міжнародним правом”.

При цьому в Європі, наголошується в статті, найбільшу загрозу ліберальній версії західної цивілізації становлять крайні праві партії, які підтримують США, а також російська держава, з якою адміністрація Трампа намагається налагодити відносини.

Нагадаємо: Дружити з РФ, ворог Європа – Білий дім оголосив нову Національну стратегію безпеки