Співачка Кеті Перрі та колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше офіційно підтвердили свої стосунки – Перрі опублікувала в інстаграмі серію фотографій і відео з їхньої поїздки до Японії.

На одному зі знімків Перрі й Трюдо усміхаються, роблячи селфі, їхні обличчя торкаються одне одного. В іншому відео пара куштує суші, пише ВВС.

Ані Перрі, ані Трюдо публічно не коментували свої стосунки.

Втім, чутки ширилися вже кілька місяців після появи у ЗМІ численних їхніх спільних фотографій.

Раніше цього року Трюдо бачили на концерті Перрі, що тільки підживило розмови про його роман із попзіркою.

Підпис до фото,Одна з фотографій, які опублікувала Кеті Перрі в інстаграмі

Perry відвідувала Японію в межах свого світового туру Lifetimes Tour.

41-річна співачка супроводила інстаграм-карусель підписом: “Токійські дні у турі та не тільки”.

На початку цього тижня 53-річний Трюдо також репостнув фотографію, на якій він і Перрі позують разом із колишнім прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою та його дружиною Юко.

Він зазначив у Х: “Радий був зустрітися, @kishida230. Ми з Кеті дуже зраділи можливості поспілкуватися з вами та Юко. Дякую, Фуміо, за вашу дружбу та незмінну відданість як міжнародному порядку, заснованому на правилах, так і кращому майбутньому для всіх”.

Минулого місяця видання TMZ оприлюднило знімки та відео пари в Парижі, на яких вони йдуть, тримаючись за руки, а потім сідають в авто.

Їхня поява в Парижі збіглася з 41-м днем народження Перрі та, схоже, стала їхнім першим публічним виходом як пари.

Під час недавнього туру в Лондоні Перрі натякнула на свій новий статус. Коли фанат зробив їй пропозицію з глядацької зали під час виступу, співачка пожартувала: “Шкода, що ти не запитав мене 48 годин тому”.

Це сталося лише за кілька днів після того, як у мережі вперше з’явилися спільні фото Перрі та Трюдо.

Раніше Перрі перебувала у тривалих стосунках з актором Орландо Блумом. Пара, яка була разом десять років і виховує доньку, розлучилася цього літа.

Трюдо, який обіймав посаду прем’єр-міністра Канади з 2015 по 2025 рік, до того був одружений із Софі Грегуар протягом 18 років, перш ніж вони розійшлися влітку 2023-го. Вони виховують трьох дітей.