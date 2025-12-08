Продаж різдвяних ялинок розпочато – лісництва Філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» розпочали продаж різдвяних ялинок.

-Ціна різдвяної зеленої красуні коливається від 210 до 1200 гривень в залежності від розміру та сорту. Ви можете обрати ялинку висотою і менше метра, і до майже чотирьох метрів. Звертаємо увагу, що кожне лісництво має свій асортимент, – кажуть там.

Лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області. Створення плантацій новорічних ялинок є екологічно та економічно виправданим. Саме з плантацій ви отримаєте дерево «правильної» форми, про це подбали наші лісівники.

Також новорічні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування і оздоровлення лісів, тому нанесення шкоди екосистемі не буде, лише користь. Всі дерева під продаж обов’язково маркуються бирками зі штрих-кодом або самоклеючими етикетками, що є підтвердженням їхньої легальності та безпечності.

Перевірити легальність новорічної ялинки можна через сайт https://open.ukrforest.com/.