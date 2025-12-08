Суперечка виникла між двома чоловіками під час застілля. Зловмисник ножем завдав ударів своєму опоненту, внаслідок чого той згодом помер. Правоохоронці затримали фігуранта у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Подія сталась ввечері 7 грудня в одному із мікрорайонів міста. До Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, який виявив свого знайомого з тілесними ушкодженнями голови та тулубу.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, оперативники управління карного розшуку обласного главку і Миколаївського райуправління поліції, наряд управління поліціїї охорони та медики.

Правоохоронці зʼясували, що ножові поранення 36-річному потерпілому наніс його знайомий, після чого зник.

У ході низки розшукових заходів поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та його місце знаходження. Ним виявився 47-річний житель обласного центру. Його поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські встановили, що напередодні потерпілий разом із 47-річним фігурантом вживали алкогольні напої. Потім чоловіки почали сваритися та старший завдав ударів ножем. Внаслідок отриманих травм 36-річний потерпілий згодом помер на місці події.