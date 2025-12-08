Миколаївські аудитори під час ревізії фінансово-господарської діяльності Березанської центральної районної лікарні виявили порушення, які призвели до втрат на загальну суму понад 25 млн гривень.

Зокрема, стосовно пакетів медичних послуг. Не дотримано спеціальних умов до договорів з НСЗУ про надання медичних послуг за чотирма пакетами у частині відсутності необхідної кількості медичних працівників за основним місцем роботи (у відповідних відділеннях). Таким чином, у 2022–2024 роках та в першій половині 2025 року підприємство необґрунтовано отримало від НСЗУ кошти державного бюджету в обсязі 24,5 млн гривень.

Також було встановлено, що працівникам підприємства нараховувалися та виплачувалися надбавки за складність і напруженість у роботі понад визначений законодавством розмір. Це спричинило незаконну виплату заробітних плат із нарахуваннями на суму понад 395 тис. гривень.

Матеріали передано Слідчому управлінню ГУНП у Миколаївській області для відповідного реагування.