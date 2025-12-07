Щорічний метеорний потік Гемініди активний з 4 до 17 грудня, але головна дія розгортається в ніч із 13 на 14 грудня. У 2025 році під час максимуму потік може давати до 150 метеорів за годину за умов темного неба, причому інтенсивне “вікно” триватиме близько 10 – 12 годин, пише 24 Канал.

За розрахунками, широке плато максимуму почнеться орієнтовно о 17:00 за Києвом 13 грудня та триватиме до близько 14:00 за Києвом 14 грудня. Це означає, що спостерігачам не потрібно вгадувати єдиний момент – шансів побачити багато метеорів буде чимало.

У Північній півкулі радіант потоку (точка, з якої, як видається, вилітають метеори) розташований у сузір’ї Близнюків поблизу яскравих зірок Кастор і Поллукс, пише Star Walk.

В Україні 6 грудня цю точку можна буде спостерігати на північному сході вже після 17:30, а 13 грудня – о 17:05.

Найвищої точки в небі радіант досягає приблизно о 2 годині ночі. Саме тоді потік зазвичай виглядає найсильнішим.

У Південній півкулі умови скромніші: радіант з’являється лише біля опівночі, тому найкращий час для спостережень там – із півночі до передсвітанкових годин, також із максимумом поблизу 2 години ночі за місцевим часом.

Серйозною перевагою Гемінідів 2025 року стане небосхил майже без місячного сяйва. Під час максимуму Місяць буде в фазі спадаючого серпа з освітленістю близько 27 – 28% і з’явиться над горизонтом лише близько 2:35 за Києвом.

Але 6 грудня ситуація геть інша. В цей день ми все ще спостерігатимемо Супермісяць у повній фазі, тому його яскраве світло перешкоджатиме спогляданню метеорів, особливо найслабших. Місяць сходить о 16:30 і ховається аж о 10 ранку. Тому знайти нормальну точку для спостережень буде непросто, враховуючи, що Місяць перебуває на небі дуже близько до радіанта і вам фактично треба дивитися в один і той же бік.

Гемініди вирізняються серед інших метеорних потоків не лише потужністю, а й природою. Його метеори зазвичай яскраві, порівняно повільні та часто мають різні відтінки. Їхня багатоколірність пов’язана з домішками натрію, кальцію та інших металів у частинках потоку – той самий фізичний ефект використовують у феєрверках для створення кольорових спалахів. Ще одна особливість – походження: на відміну від більшості відомих метеорних потоків, що утворюються із залишків комет, Гемініди пов’язані з астероїдом 3200 Фаетон.

3200 Фаетон – це блакитнуватий кам’янистий об’єкт діаметром приблизно 5,8 – 6 кілометрів, названий на честь героя сина бога Сонця Геліоса з давньогрецького міфу. Астероїд має витягнуту орбіту, схожу на орбіти деяких комет, і робить один оберт навколо Сонця приблизно за 1,4 року. Рухаючись такою траєкторією, Фаетон залишає за собою потік уламків, які, входячи в атмосферу Землі, перетворюються на знайомі нам Гемініди. Попри подібність орбіти до кометної, у нього немає характерного пилового чи газового хвоста, тому об’єкт класифікують саме як астероїд.

Щоб побачити максимум метеорів, потрібно передусім обрати місце якомога далі від штучного освітлення, пише Live Science. Очам потрібно близько 20 хвилин, щоб звикнути до темряви, тому бажано не користуватися яскравими екранами, зокрема не вмикати смартфон.

Спеціальна оптика не потрібна: біноклі та телескопи звужують поле зору, тоді як метеори можуть з’явитися будь-де над головою.

Гемініди – не єдиний грудневий потік. Після 17 грудня їхня активність швидко падає, але того ж вечора починається менш потужний метеорний дощ Урсіди. Він досягає максимуму в ніч із 21 на 22 грудня й може дати орієнтовно до 10 метеорів за годину. Попри меншу інтенсивність, Урсіди мають свою перевагу: їхній пік припаде на абсолютно темне небо новолуння. Разом Гемініди та Урсіди утворюють послідовну пару грудневих спостережень, якими зручно завершити рік для всіх, хто цікавиться нічним небом.

Варто пам’ятати, що під час ночі максимуму не всі спалахи будуть належати до потоку Гемінідів. Частина метеорів є випадковими, так званими спорадичними, а деякі пов’язані з іншими слабкими грудневими потоками, які видно на скриншоті вище. Проте навіть із цим “фоном” Гемініди 2025 року залишаться найпродуктивнішим та найнадійнішим зорепадом кінця року, особливо з огляду на темне небо та зручний широкій максимум.