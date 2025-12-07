Двоє чоловіків і двоє жінок отримали близько 2,8 мільйона крон на виплатах за поселення українських біженців, які чеська держава платила до липня 2023 року, і тратили ці гроші на дорогі покупки і подорожі.

Про це повідомляє «Чеське Радіо» з посиланням на речницю поліції Моравськосилезького краю Соню Штєтінську, передає Інше ТВ.

Усі четверо — іноземці «з південного сходу центральної Європи» з дозволом на перебування в Чехії, сказала речниця. За її словами, чоловіки скористалися з незнання і скрутної ситуації більш ніж 70 українських біженок.

«Вони спершу запропонували їм допомогу в оформленні гуманітарної допомоги. А потім, уже без їхнього відома і зловживаючи здобутими даними банківської ідентифікації жінок, подавали від їхнього імені електронні прохання про виплати нібито за їхнє поселення», – зазначила вона.

Загалом вони подали близько 750 заявок. Отримані таким чином кошти чоловіки залишали собі і тратили їх зі своїми партнерками, які знали про шахрайське походження грошей.

У якийсь момент Бюро працевлаштування, яке відповідає за виплати, зупинило їх. Якби були оплачені всі подані прохання, шкода зросла б іще більш ніж на три мільйони.

Поліція обвинуватила всіх чотирьох у шахрайстві і легалізації доходів від злочинної діяльності.

