Україна має першу в історії медаль на юніорському Кубку світу з ковзанярського спорту.

«Срібло» здобув Гліб Хочин на другому етапі Кубка світу серед юніорів 2025/26, що проходить в італійському Коллальбо.

Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України, передає Інше ТВ.

17-річний ковзаняр посів друге на дистанції 500 м місце з особистим рекордом — 36.39 секунди. Компанію на п’єдесталі українцю склали представники Республіки Корея: Сін Со Нун (36.15) та До Чжон Хо (36.40).

Після двох етапів Гліб Хочин йде другим у загальному заліку юніорського ЮКС 2025/26 з ковзанярського спорту на дистанції 500 м.

