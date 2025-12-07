У Києві завершився командний чемпіонат України зі стрибків у воду, який зібрав 72 спортсмени з 8 регіонів нашої країни.

Цей старт — фінальний етап відбору до основного складу національної команди та перший у новому змагальному сезоні.

Про результати миколаївських спортсменів повідомили в Федерації України зі стрибків у воду, передає Інше ТВ.

Так, Максим Мірза здобув «срібло» у стрибках з 3-метрового трампліну, Ярослав Телебзда – «бронзу» у стрибках з вишки, а Данило Коновалов – дві бронзові нагороди (у стрибках з 3-метрового та 1-метрового трампліну).

Як повідомляло Інше ТВ, раніше на цих змаганнях у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну (чоловіки) миколаївці Чижовський Богдан і Мірза Максим здобули «золото», а у синхронних стрибках з вишки (чоловіки) представники Миколаївщини Телебзда Ярослав і Пекур Володимир посіли ІІІ місце.