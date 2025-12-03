У столичному Центрі спорту “Ліко” стартував командний чемпіонат України зі стрибків у воду.

У заключних змаганнях 2025 року беруть участь 72 спортсмени з 8 регіонів нашої країни, які представляють Вінницьку, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Львівську, Миколаївську, Харківську області та місто Київ.

Вже розіграні перші комплекти нагород, повідомили в Федерації України зі стрибків у воду, передає Інше ТВ.

Так, у синхронних стрибках з вишки (чоловіки) представники Миколаївщини Телебзда Ярослав і Пекур Володимир посіли ІІІ місце, набравши 193.35 бали.

А ось у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну (чоловіки) миколаївці Чижовський Богдан і Мірза Максим були найкращі – вони набрали 350.19 бали і здобули «золото».

