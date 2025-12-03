Постачання американської зброї до України у рамках ініціативи PURL триває без перерв. Пріоритетний перелік потреб України, як ініціатива був узгоджений в липні і швидко набирає обертів — до нього входить озброєння потрібне і на полі бою, і для захисту критичної інфраструктури та цивільних взимку. Одночасно з цим триває переговорний процес.

Постачання американської зброї в межах PURL охоплює вісім пакетів критично важливого озброєння. За чотири місяці союзники залучили 4 млрд доларів на потреби України. Уже понад половина союзників фінансують програму.

“Ми залучили 4 мільярди доларів за чотири місяці, і перебуваємо в процесі постачання восьми пакетів критично важливого американського озброєння для України”, — сказав посадовець НАТО під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондентка “Телеграфу“. Він наголосив, що постачання має подвійну мету — не тільки забезпечити Україні позицію сили на полі бою, а й посилити тиск на Росію, аби вона змістовно долучилася до переговорів. За словами посадовця, це також надсилає політичний сигнал, що Альянс відданий підтримці України.

Що таке PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це спільна ініціатива США та НАТО для прискорення постачання критично важливого озброєння Україні. За словами посадовця НАТО, вони відповідають нагальним потребам України: “Пакети PURL містять значні потужності протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем Patriot та системи HIMARS, боєприпаси — усі ті позиції, які є критичними для підтримання здатності України вести війну”. Окремо наголошується на тому, що озброєння є у США і може постачатися швидко.

Зазначимо, Україна може купувати ракети для ЗРК Patriot лише через PURL. Ще трохи більше ніж місяць тому в України виникали питання щодо фінансування. Наразі ситуація змінилась. “Уже більш як половина союзників роблять внески, і ми ведемо перемовини з багатьма іншими союзниками й партнерами щодо фінансування майбутніх траншів”, — акцентує посадовець НАТО.