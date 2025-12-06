Згідно з опитуванням, перемоги України у війні, розпочатій росіянами, хочуть 62% американців. Якщо говорити про партійний розріз, то такої думки притримуються 57% республіканців та 72% демократів, пише ZN.

Водночас 70% опитаних громадян США не довіряють рф у контексті дотримання будь-якої мирної угоди з Україною. Безпосередньо серед республіканців таких 61%, серед демократів — 77%.

На запитання, який підхід США мають підтримувати для розв’язання війни, 45% опитаних виступають за підтримку захисту Україною свого повного територіального суверенітету, тобто до повного звільнення окупованих росіянами територій. Це головна перевага в обох партіях, включаючи 34% республіканців та 58% демократів.

Щоправда, 23% респондентів переконані, що Україна має поступитися територіями в обмін на довготривале припинення вогню з гарантіями безпеки від Заходу. Серед республіканців таких 31%, серед демократів — 16%.

Ще 22% опитаних американців підтримують тимчасове припинення вогню вздовж нинішніх ліній фронту, не визнаючи російського контролю над анексованими територіями. Такої думки притримуються 27% республіканців та 18% демократів.

Опитування провели з 23 жовтня по 3 листопада 2025 року двопартійною дослідницькою групою Beacon Research та Shaw & Company Research. Загальний розмір вибірки становив 2507 осіб. Для повної вибірки з розрахункова похибка становить +/- 1,96%. Деякі питання поставили лише половині респондентів з відповідною похибкою +/- 2,77%. Похибка для підгруп більша.