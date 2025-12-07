На покращення ситуації зі світлом після масованої атаки Росії у ніч на 6 грудня знадобиться не декілька днів, а тижні.

Про це заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, передає ЛБ.

За його словами, тривалість відключень у більшості областей суттєво зросла.

«На жаль, зараз не до 8 годин, а мабуть, до 12–16 тривають відключення… Ми мали б мати графіки від 4 до 8 годин, але через удари по енергосистемі тривалість збільшилася», — сказав він.

Зайченко наголосив, що над усуненням наслідків працюють бригади енергетиків, однак ситуація залишається складною:

«Ситуація досить важка, і найближчим часом… ми говоримо вже не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватись», — зазначив він.

Голова правління підкреслив, що вплинути на ситуацію можуть як споживачі, так і погодні умови.

«Єдиним засобом покращення ситуації є зміна поведінки наших споживачів… Зменшити споживання, використовувати найбільш енергоємні прилади лише в нічні періоди або коли дуже сонячна погода», — підсумував Зайченко.

Він додав, що сонячні дні здатні полегшити навантаження на систему і частково компенсувати дефіцит потужності.