Росія могла втратити 1% довоєнного чоловічого населення з початку війни в Україні. Про це у суботу, 6 грудня, повідомляє The Moscow Times з посиданням на дані The Economist, пише Кореспондент.

“З урахуванням даних останнього довоєнного перепису 2020-2021 років, згідно з якими в Росії проживало понад 68 млн чоловіків, кількість загиблих російських військових може перевищувати 680 тисяч осіб. Якщо рахувати лише працездатну частину чоловічого населення, то це близько 430 тисяч вбитих на війні”, – йдеться в повідомленні.

За підрахунками, загальні російські втрати вбитими та пораненими складають від 1 до 1,35 млн солдатів і офіцерів – це більше, ніж кількість американських солдатів, убитих або поранених під час Другої світової війни.

За неповний рік російські війська, за даними Інституту вивчення війни (ISW), змогли захопити 4562 кв. км української території. Це на 22% більше, ніж у 2024 році, коли було окуповано 3734 кв км. площі України. Але навіть незважаючи на певні успіхи Росії в покровсько-мирноградській зоні Донецької області, у Куп’янську на Харківському напрямку, а також наступ у Запорізькій області, що прискорився, загальні темпи її просування залишаються повільними, констатує The Economist. За останні три роки РФ змогла додатково окупувати лише 1,45% території України.

Фактично, за цей час жодне велике місто не перейшло під контроль РФ. Навіть у Покровську, бої за який тривають уже майже півтора роки, до війни жила 61 тисяча осіб, він був лише 73-м за величиною містом України. За даними ISW, місто поки не захоплене російськими військовими остаточно.

Для повного захоплення українських Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які Росія закріпила за собою у конституції, їй необхідно взяти під контроль ще 20 345 кв. км. За поточних темпів просування на це піде як мінімум два з половиною роки, воювати доведеться до травня 2028 року, зазначає The Economist. Загалом Росія контролює близько 20% української території – близько 120 тисяч кв. км.