Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко після наради та доповідей енергетиків.

-Провели нараду з міністром внутрішніх справ, в.о міністерста енергетики, керівництвом державних енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за відновлювальні роботи після російських обстрілів.

Пошкоджені енегообʼєкти у Запоріжжі, 10 населених пунктів знеструмлені. На місці служби працюють над оперативним заживленням. Для відновлення водопостачання запущені генератори.

На Київщині триває ліквідація пожеж. У Фастові знищена вузлова станція залізниці і 2 електропотяги. Приміське сполучення вже відновлене.

Суттєі пошкодження енергетичної інфраструктури на Одещині. Енерегтики працювали після відбою тривоги, громади вже заживлені.

На Дніпропетровщині пошкоджені житлові будинки, троє людей поранені.

На місцях розгорнуті пункти незламності.

На час ліквідації наслідків чергового обстрілу буде збільшено кількість черг відключень по всій Україні.

