Шостий раунд зустрічей на високому рівні за два тижні свідчить про зростаючу наполегливість Києва, але прихильники кажуть, що справжнім випробуванням є не відкритість України, а готовність Росії зупинити агресію. «Всі знають, що перешкодою є Кремль. Питання в тому, чи готовий Вашингтон форсувати це питання», – кажуть в Європі.

Про це пише Kyiv Post з посиланням на джерела.

Американські чиновники заявляють, що тиха дипломатія Вашингтона щодо України вступила в прискорену фазу, а Спеціальний посланник з питань миру Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели свою шосту зустріч за два тижні з головою РНБО України Рустемом Умєровим та генералом Андрієм Гнатовим – темп, який високопоставлені дипломати приватно називають «незвичайним» та «навмисним».

Згідно з американським звітом, опублікованим Державним департаментом у п’ятницю ввечері, обговорення були зосереджені на «надійному шляху до міцного та справедливого миру», включаючи гарантії безпеки України, можливості стримування та стан нещодавніх контактів між США та Росією.

Американська та українська сторони також розглянули довгострокові плани реконструкції та спільні економічні ініціативи – ознака того, що Вашингтон хоче, щоб післявоєнна стратегія була включена до будь-яких рамок врегулювання.

Американський чиновник, розмовляючи з Kyiv Post, сказав, що адміністрація Трампа «намагається побудувати коридор, де колись можуть відбутися справжні переговори, навіть якщо Москва ще не готова».

Інший західноєвропейський дипломат був більш прямолінійним: «Усім відомо, що вузьким місцем є Кремль. Питання в тому, чи готовий Вашингтон форсувати це питання».

Умєров, згідно з повідомленням США, повторив основні червоні лінії Києва: збереження суверенітету, забезпечення безпеки цивільного населення та створення архітектури безпеки, достатньо сильної, щоб запобігти другому вторгненню.

Він також сигналізував про відкритість до подальших пропозицій США – що, за словами західних чиновників, відображає терміновість Києва, оскільки тиск на полі бою зростає.

Переговори також торкнулися «нещодавніх зустрічей американської сторони з росіянами», хоча американські чиновники не уточнили деталі.

Один західний чиновник, знайомий з цими контактами, раніше повідомив Kyiv Post, що розмови були «дослідницькими, а не діловими», додавши, що «ніхто не обговорює територіальні поступки».

«Або Росія припиняє вбивства, або…»

Дуг Клейн з Razom, американської організації, яка відстоює інтереси України, сказав Kyiv Post, що є «певні підстави для оптимізму», зазначивши щільність зустрічей та чітке визнання в заяві США того, що Росія є визначальним фактором для будь-якої угоди.

«Шість зустрічей за два тижні між США та Україною – це велика справа, і очевидно, що Україна хоче досягти угоди», – сказав Клейн. «Це велика справа, що в заяві США є визнання того, що обидві сторони погоджуються, що будь-яка угода залежить від Росії – Україна чітко дала зрозуміти, що вона не є перешкодою для миру».

Клейн додав, що для успіху мирної угоди дії мають виходити «або від Сполучених Штатів, або від Росії».

«Або Росія припиняє вбивства, або Сполучені Штати розуміють, що проблема в Москві, а не в союзнику, і тиснуть на Кремль на полі бою та у своїй скарбниці», – сказав він. «Ми знаємо, що українці хочуть припинити боротьбу, але вони не збираються складати зброю і дозволяти росіянам їх завоювати».

Тиха впевненість – і тихі стриманості

Незважаючи на оптимістичний тон деяких українських чиновників, не всі західні дипломати переконані, що стратегія США принесе негайні плоди.

Високопоставлений центральноєвропейський дипломат заявив Kyiv Post, що союзники «підтримують дипломатичні дослідження», але попередив, що «Москва відчуває вплив» і може затягнути переговори, щоб виграти час.

Інший західний чиновник описав цей процес як «початкову стадію чогось, що може мати значення пізніше – але тільки якщо Вашингтон готовий застосувати санкції проти Росії».

Проте американські чиновники наполягають, що темп буде збережено. За даними Державного департаменту, перемовники знову зберуться в суботу. Це підкреслює переконання адміністрації в тому, що дипломатичний шлях повинен йти паралельно з військовою допомогою, а не замість неї.

Або, як висловився один західний чиновник: «Ніхто не відкриває шампанське. Але принаймні всі сидять за столом».

Тому що у Вашингтоні ніщо не є реальним до зустрічі після наступної зустрічі.