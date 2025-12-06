Туреччина наближається до подолання ключової перешкоди, яка заважає їй заключити угоду на придбання американських винищувачів F-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами посла США в Туреччині Тома Баррака, Туреччина вирішила проблеми “працездатності” своїх ракетних систем С-400, оскільки вони не використовуються. Але Туреччина все ще володіє цими пусковими установками та ракетами до них, що створює проблеми для США.

“Я вважаю, що ці проблеми будуть вирішені протягом наступних чотирьох-шести місяців”, – сказав Баррак.

На запитання, чи наближається Туреччина до відмови від російських систем, він відповів ствердно.