Сьогодні в Україні діти та й дорослі, чого приховувати, відзначають День Святого Миколая. Він вважається чудотворцем, заступником бідних, покровителем дітей, мандрівників, торговців, моряків та інших. З традицією в цей день діти знаходять під подушками різні подарунки. А ще їх пригощають солодощами, особливо тих, хто був чемним протягом року.
Під час війни всі наші діти чемні. Тож ловіть рецепт смаколиків. Домашній зефір — ніжніший, натуральніший за магазинний. Й головне — в ньому немає ніякої хімії. Рецепт ми підгледіли у ТГ-каналі Консервація та кулінарія.
Яблучний зефір, смачно і корисно
Інгредієнти:
яблука – 1 кг
желатин – 15 гр
мед – 2 ст.л.
Приготування:
Яблука почистити від шкірки і насіння, порізати часточками і запекти в духовці до готовності. Остудити. Желатин розвести за інструкцією на пакеті.
Усе змішати міксером або блендером. За бажанням можна додати ванілін і корицю.
Збивати до збільшення об’єму. Маса має посвітлішати.
Розлити по формах, відправити в морозилку на 3-4 години.