Сьогодні в Україні діти та й дорослі, чого приховувати, відзначають День Святого Миколая. Він вважається чудотворцем, заступником бідних, покровителем дітей, мандрівників, торговців, моряків та інших. З традицією в цей день діти знаходять під подушками різні подарунки. А ще їх пригощають солодощами, особливо тих, хто був чемним протягом року.

Під час війни всі наші діти чемні. Тож ловіть рецепт смаколиків. Домашній зефір — ніжніший, натуральніший за магазинний. Й головне — в ньому немає ніякої хімії. Рецепт ми підгледіли у ТГ-каналі Консервація та кулінарія.

Яблучний зефір, смачно і корисно

Інгредієнти:

яблука – 1 кг

желатин – 15 гр

мед – 2 ст.л.

Приготування:

Яблука почистити від шкірки і насіння, порізати часточками і запекти в духовці до готовності. Остудити. Желатин розвести за інструкцією на пакеті.

Усе змішати міксером або блендером. За бажанням можна додати ванілін і корицю.

Збивати до збільшення об’єму. Маса має посвітлішати.

Розлити по формах, відправити в морозилку на 3-4 години.