Головнокомандувач Олександр Сирський привітав захисників із Днем Збройних Сил України.

Шановні захисники і захисниці України! Сьогодні – наш день. День Збройних Сил України.

Сьогодні Збройні Сили – це відбиток українського суспільства, який показує, хто ми є як нація: солідарні, наполегливі, незламні. Це міцна основа української державності.

Сучасне українське військо – загартоване, навчене, технологічне. Військо свідоме своєї історичної місії. Ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. Мусимо вистояти у війні за свободу й незалежність. І ми обов’язково вистоїмо.

Ми прагнемо закінчити цю війну, як ніхто інший. Але ми знаємо точно, що жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без наших Збройних Сил. Неможлива без українського солдата.

У день Збройних Сил України я хочу привітати кожного українського захисника і захисницю. Усіх, хто наближає перемогу та довгоочікуваний мир для України. Це честь – іти з вами пліч-о-пліч в одному строю.

Схиляю голову в пам’ять про кожного полеглого в нашій боротьбі. Ваша жертва буде відплачена та не буде марною.

Потом, кров’ю, але йдемо до своєї мети: завдати агресору військової поразки, зберегти Україну, відстояти її незалежність і волю.